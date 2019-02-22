Мобильные компании в ближайшее время выпустят сим-карты без голосовых вызовов - исключительно для передачи интернет данных.
Об этом говорится в принятом недавно правительственном постановлении «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».
Представитель ЗАО ТТ-Мобайл, действующего в Таджикистане под брендом «Мегафон Таджикистан», прокомментировав постановления правительства, сообщил, что в их компании будут введены тарифные планы без голосовых услуг, только на базе передачи данных.
«Такие SIM-карты можно будет использовать исключительно в указанных выше целях, без возможности установки их на мобильные телефоны», - отметил он.
Подключение SIM-карт, использующихся для подключения к Интернету, будет оформляться с регистрацией соответствующих данных, идентифицирующих оборудование, в котором они будут использованы, без ограничения по количеству.
Между тем, представитель другой мобильной компании Таджикистана сообщил «АП», что о постановлении правительства о новой перерегистрации сим-карт они узнали через средства массовой информации.
«Мы знали, что готовятся какие-то новые правила по выдаче сим-карт. Но, предполагали, что это будет касаться стоимости сим-карт. Мы не ожидали, что постановление будет обязывать нас вновь производить перерегистрацию абонентов, и ограничивать нас в распространении сим-карт», - отметил представитель сотового оператора.
Там убеждены, что Службе связи необходимо собрать все мобильные компании и разъяснить, как должна проходить новая перерегистрация сим-карт.
«Мы ожидаем, что количество наших абонентов вновь упадет, поскольку у большинства людей действующий паспорт без ограничений. Они не будут тратить 100 сомони, чтобы приобретать новый документ, и получается, нам придется отключить их через полгода от сети», - отметил источник.
Он подчеркнул, что доходы компаний упали, так как население теперь экономит на телефонных разговорах, и дополнительные расходы будут накладными для людей.
Такого же мнения придерживаются и другие мобильные компании. «Наши специалисты изучают вопрос, и у нас нет конкретного ответа, как мы будем все урегулировать», - отметил представитель другой компании.
Согласно постановлению правительства «О порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» от 9 февраля, всем абонентам всех мобильных компаний необходимо заново пройти перерегистрацию на паспорта нового образца. Причем успеть это надо сделать за полгода - до 15 августа, в противном случае абоненты будут отключены от сети.
Несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина Таджикистана, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей.
Кроме того, согласно другому пункту данного постановления, теперь один гражданин имеет право иметь только две сим-карты вне зависимости от мобильного оператора.
Согласно новым поправкам, в каждом пункте продажи сим-карт будут установлены камеры видеонаблюдения.
Перерегистрация сим-карт проходила в Таджикистане в 2018 году. Правительство выделила для перерегистрации три месяца, но потом было продлено до дополнительных четырех месяцев.
По данным Службы связи, в Таджикистане, после последней перерегистрации, насчитывается 6,5 млн держателей сим-карт, из которых 4,3 миллиона являются активными.
Председатель Налогового комитета Нусратулло Давлатзода ранее сообщил, что налоговые поступления от мобильных компаний в бюджет сократились в 2018 году на 12% - в 2018 году по сравнению с 2017 годом налоговые поступления в казну были сокращены на 123 млн. сомони.
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Новости29 минут назад
Правительству то больше заняться нечем? Про сим-карты заседать. Или они забыли, что это они на службе у народа, а необорот?