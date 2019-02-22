Сын известного таджикского пианиста Ниссора Абдуразакова – десятилетний Самир, который в прошлом году, занял первое место на международном конкурсе «Feurich International piano competition» в Вене продолжает покорять публику своим талантом. В это воскресенье игру Самира на фортепиано увидит многомиллионная аудитория российского Первого канала.
Самира Абдуразакова – уже известного, юного пианиста пригласили на программу российского Первого канала «Лучше всех».
По словам его отца Ниссора Абдуразакова, представители программы связались с ним через ФБ, попросили выслать несколько выступлений Самира, после чего пригласили его с сыном на съемки в Москву.
- Они выбрали Дебюсси (Клод Дебюсси, французский композитор – прим.авт.), которого мы давно не играли. Меньше всего я хотел, чтобы они его выбрали. Нет, Самир великолепно его играет, но у детей есть такая особенность – они быстро забывают произведения, если постоянно их не репетируют. Но мы восстановились за один день.
Ниссор рассказывает, что Самир ежедневно занимается игрой на фортепиано, уделяет музыкальным занятиям, как минимум, 3-4 часа, иногда может сесть за инструмент в 9 часов утра и закончить к четырем вечера.
- Он очень трудолюбивый и старательный, переживает за свою работу, перед выступлениями не спит ночами, но когда выходит на сцену становится абсолютно спокойным. Вы знаете, мне, как отцу очень трудно говорить, что у него талант, но это объективная оценка, - признается Ниссор.
Сейчас Самиру со всех сторон поступают приглашения выступить на фестивалях Австрии, Германии, принять участие в музыкальных школах Италии, Греции почти до конца года его график расписан, но, несмотря на занятость, традиционно летом Ниссор привезет Самира в Таджикистан.
- Самир родился в Швеции, но когда мы выступаем, наше главное условие представлять его, как музыканта из Таджикистана. Иногда рядом с именем Самира пишут две страны - «Швеция, Таджикистан», иногда его представляют, как таджикского пианиста, - рассказывает Ниссор.
Самира поддерживает Международный Фонд Зиёдулло Шахиди, пианист является его стипендиатом. Ниссор говорит, что именно братья Шахиди убедили его, что Самир должен принять участие в программе «Лучше всех».
- Первая моя реакция была отрицательная: у меня 35 учеников, и я не хочу считать, что мой сын лучше всех. С какой это стати? Но потом я посоветовался, и мне объяснили, что это важно, и мы решили ехать на съемки, - говорит Ниссор.
По его словам, в силу юного возраста, сольная программа Самира пока может продлиться около получаса.
- Он еще совсем маленький, поэтому мы не можем устроить его сольный концерт в Душанбе, хотя многие просят. Сольная программа Самира может продлиться не больше получаса, этого не хватит для полноценного концерта. Но, когда он сможет отыграть больше – мы обязательно проведем концерт в Душанбе – это моя мечта, - говорит Ниссор.
Самыми серьезными планами на ближайшее будущее Ниссор называет намерение принять участие в Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик", который ежегодно проходит в Москве.
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