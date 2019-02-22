В отношении учительницы школы-интерната №1 городу Душанбе возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства воспитанника этой школы, сообщили «АП» в прокуратуре района Сино.

Как сообщили в прокуратуре, она также обвиняется в невыполнении обязательств по воспитанию несовершеннолетних.

«В отношении классного руководителя школы-интерната Сумангул Каландаршоевой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 (доведение до самоубийства) и 174 ч. 2 (Невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних) УК РТ», - сообщили в прокуратуре.

Согласно УК РТ, если ее вину в доведении до самоубийства ученик 8 класса этой школы Мухаммаджона Давлатова докажут, ей грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. А за невыполнение обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних ей грозит штраф в размере от двухсот до пятисот показателей для расчетов либо ограничение свободы на срок до двух лет.

В прокуратуре отметили, что по предварительным данным и показаниям очевидцев, Каландаршоева незадолго до суицида позволяла себе грубое обращение с подростком.

«Следствие продолжается, и все обстоятельства будут изучены. Когда дело будет передано в суд, пока неизвестно. До завершения следствия мы не можем рассказать подробности, чтобы не мешать следствию», сообщили в районной прокуратуре.

Между тем, взять комментарии у руководства школы не получилось. Охранник школы не пустил корреспондента «АП» в школу и сообщил, что директора школы Джамолиддина Амирхонова нет на месте.

«Он поехал на заседание, его нет на рабочем месте. Без его разрешения мы не можем пустить Вас. Сумангул Каландаршоева после инцидента не ходить в школу», - сообщил охранник.

Мы попытались поговорить с учительницами школы, которые выходили из школы, но они отказались сказать что-либо об этом инциденте.

Напомним, тело Мухаммаджона Давлатова, ученика 8 класса школы-интерната №1 города Душанбе, было обнаружено 8 февраля в спальном помещении этого учреждения. По результатам судебной медэкспертизы он покончил собой путём повешения верёвкой.

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