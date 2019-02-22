Обязательная перерегистрация противоречит законодательству, говорит известный таджикский юрист Рахматилло Зойиров и объясняет – почему граждане Таджикистана опротестовать это решение не смогут.

Постановление правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» (от 30 апреля 2016 года), которое вступило в силу 15 февраля (после публикации в официальной прессе).

- Во-первых – перерегистрация проходила в Таджикистане всего лишь год назад, и нет необходимости проводить её вновь, - говорит юрист. - Первая перерегистрация также была незаконна, но поскольку её провели согласно правовой политике и по требованию Антитеррористического Центра СНГ, в целях профилактики терроризма и экстремизма, её как-то ещё можно оправдать.

Но опять же, обязательная перерегистрация противоречит законодательству, - отмечает он. - Нельзя человека заставлять пользоваться сим-картами через обязательное условие. Даже в целях профилактики терроризма и экстремизма, это должно быть на добровольной основе. Обязывать людей в течение шести месяцев получать новые паспорта, или что-то другое, в связи с изменением в функционировании сим-карт мобильных компаний - незаконно.

Причем, отмечает Рахматилло Зойиров, оспаривать постановления у нас в стране тоже невозможно.

- Дело в том, что нет механизма оспаривания указов президента или постановления правительства. Нет специального юридического органа, кто бы мог это сделать, ни Конституционный, ни Верховный, ни Высший экономический суд. Эти вопросы не урегулированы и способов обеспечения защиты прав граждан в Таджикистане не существует, - заключил юрист.

Ст. 13 Закона РТ «О документах, удостоверяющих личность» говорит о сроках действия паспортов:

Паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на следующие сроки:

1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

- со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 летнего возраста;

- со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 летнего возраста;

2) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 2014 года выдается сроком на 10 лет".

Таким образом, паспорта образца 1996 года являются действующими в пределах сроках указанных в п. 4, ст. 13 Закона.

Если по этим паспортам перестанут выдавать сим-карты, а старые сим-карты необходимо будет перерегистрировать на паспорта нового образца то, получается, будет ограничено действие паспорта РТ старого образца. Случаи ограничения паспортов в вышеуказанном Законе «О документах, удостоверяющих личность», не указаны.

О чём говорит постановление?

На одного человека теперь может быть зарегистрировано не более двух сим-карт (не у каждого оператора, как предлагали это сделать ранее, а в принципе – две симки).

Однако, по словам зампредседателя Службы связи Илхомджона Атоева, что касается приобретения сим-карт для «умных» технологий, используемых для передачи интернета, то тут в покупке сим-карт ограничений нет: «После приобретения оборудования нужно прийти в мобильную компанию, зарегистрировать IMEI оборудования, и приобрести сим-карту», - пояснил он.

По его словам, мобильным компаниям придется разделить сим-карты на две категории – те, которые необходимы для совершения голосовых вызовов и интернета, и те, что предназначены для оборудования, использующего интернет передачу данных.

Далее. Сим-карты, которые были зарегистрированы на паспорта старого образца (а не на ID-карточки образца 2014 года), должны быть переоформлены.

На переоформление сим-карт на новые паспорта дается 6 месяцев (отсчет начался с 15 февраля), то есть до 15 августа 2019 года включительно.

Несовершеннолетние дети смогут купить сим-карту только по достижению 16 лет, при предъявлении паспорта гражданина Таджикистана, и только с письменного согласия родителей или других законных представителей.

То есть, отныне запрещено покупать сим-карты на свидетельства о рождении детей, как это практиковалось ранее.

Операторы должны отключить сим-карты, которые не используются более шести месяцев.

Запрещается продажа и реализация зарубежных сим-карт в Таджикистане и сим-карт таджикских операторов за рубежом.

Согласно новым поправкам, ответственные лица должны устанавливать камеры наблюдения в каждом пункте продажи сим-карты.

Что касается иностранцев

Подключение иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянным местом жительства которых не является Таджикистан, осуществляется на срок разрешения их пребывания на территории страны – согласно сроку действия визы.

Для лиц, имеющих право на временное пребывание без визы с регистрацией или без регистрации, на соответствующий срок.

Иностранным резидентам при приобретении сим-карт необходимо предоставить паспорт или вид на жительство в Таджикистане.

Зачем были нужны эти поправки?

По словам зампредседателя Службы Илхомджона Атоева, они нужны для создания Единой базы данных сим-карт. «Согласно международным правилам, в целях безопасности у регулятора должны быть отпечатки пальцев всех клиентов. Иногда бывает, что из-за опечаток в имени или фамилии мы не можем идентифицировать личность. А отпечатки пальцев, которые есть в паспортах нового образца, мы можем включить в единую базу данных», - отметил Атоев.

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