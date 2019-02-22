Президент Таджикистана Эмомали Рахмон утвердил эмблему международного праздника «Навруз» для 2019 года.
Эмблема имеет округлую форму, в середине изображён земной шар, с двух сторон его обрамляют государственный флаг и вестники весны – суманак, ласточка, узоры вышивки, как символ народных ремёсел, а также радуга с надписью «Навруз-2019» на таджикском языке, сообщает пресс-служба главы государства.
Эмомали Рахмон также утвердил образцы наврузовских пакетов, которые в дни Навруза жители страны могут использовать для вручения подарков.
Отмечается, что министерства и ведомства, организации и учреждения, исполнительные органы власти областей и городов могут поручить предприятиям и частным компаниям изготовление пакетов из различных тканей, цветных бумаг, картонов, полиэтилена и др.
Было дано указание об использовании подобных наврузовских «мешочков» во всех городах и районах.
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Анаис25 минут назад
Ну пусть введут мешочки. Может станет традицией дарить подарочки на Навруз. Правда заполнять их продуктами питания , как показано на фото, актуально для большинства населения. А чиновникам будут дарить в тех, что как папки и дипломаты выглядят. Новые времена, новые традиции. Дизайн спорный, конечно.
ShaITan2 часа назад
kak vsyo nizko