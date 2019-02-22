Мэр столицы Рустам Эмомали своим постановлением учредил Государственное учреждение «Фонд поддержки производственной сферы города Душанбе».

В нем будут работать 10 человек, сообщили «АП» в администрации мэра.

Решением мэра в уставной фонд учреждения перечислено 35 тыс. сомони за счет бюджета города.

Основными задачами Фонда являются юридическая, консультативная и финансовая поддержка предпринимательства в производственной сфере в Душанбе.

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