Генпрокуратура Таджикистана завершила расследование и направила в Верховный суд республики уголовные дела в отношении более 30 участников бунта в худжандской колонии строгого режима №3/3.

Источник «АП» в Верховном суде Таджикистана подтвердил, что дела направлены в суд и судебный процесс начнется в ближайшее время.

«Рассмотрение данных дел пройдет за закрытыми дверями, так как им присвоен гриф «секретно», - отметил источник.

Во время беспорядков, которые произошли в колонии в ночь на 8 ноября прошлого года, по информации официального Душанбе, погиб 21 заключенный. При бунте были также убиты двое работников тюрьмы, пять охранников получили тяжелые ранения.

Сообщается, что заключенные – участники бунта обвиняются в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, сопротивлении представителям власти и нарушении режима содержания в исправительном учреждении.

«Всем им, в частности, предъявлено обвинение по ст. 332 – «Действия, дезорганизующие работу мест лишения свободы» УК РТ», - сообщил источник.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 22 ноября прошлого года на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что при подавлении бунта в колонии на севере страны были убиты террористы и особо опасные преступники.

«12 из убитых заключенных отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне "ИГ", трое – были членами экстремистских групп «Ансоруллах», «Джундуллах», и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро – были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», - заявил тогда глава МИД Таджикистана.

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