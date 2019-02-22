АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В республике продолжаются разные этапы соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями, по женскому футболу (старше 16 лет), посвященных Дню Матери, по легкой атлетике, по теннису в возрастных категориях 10-13 лет и 14-17 лет, по художественной гимнастике
- Продолжается финальная часть Кубка Федерации футбола Таджикистана среди команд высшей и низших лиг национального первенства.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –22 ФЕВРАЛЯ
1939 - Открытие V съезда КП (б) Таджикистана.
2018 - В Ташкенте состоялось торжественное открытие основанного группой компаний «Гаюр» Торгового Дома Таджикистана в Узбекистане;
2018 - В сети появился первый толковый онлайн-словарь таджикского языка, который доступен по адресу www.vazhaju.com.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 ФЕВРАЛЯ
1952 - Родился доктор медицинских наук, государственный деятель Джумабой Сангинов
1953 - Родился ученый физик Абдуали Абдуманнонов
1967 - Родился журналист Марат Мамадшоев.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах усиление до 19-24 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем -4+1.
По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 24-29 мороза (в районе Булункуля до 36-38 мороза), днем 9-14 мороза.
По районам республиканского подчинения - Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 мороза, днем 8-13 тепла, в горах ночью 7-12 мороза, местами до 13-18 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза.
По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 4-9, временами усиление до 19-24 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 3-5 мороза.
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