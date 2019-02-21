Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил в отставку правительство. Соответствующее заявление главы государства размещено на сайте Акорды.

"Уважаемые казахстанцы! Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это – безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени, — говорится в сообщении. - Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе".

Однако, по его словам, по многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения, так и не достигнуты, а рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов.

Глава Казахстана отметил, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

«Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров», - сказал Назарбаев.

Он также подчеркнул отсутствие системной работы в подходе исполнительных органов к своей деятельности.

"Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику», - отметил президент.

Назарбаев подчеркнул, что принимает решение об отставке кабмина, «учитывая интересы народа».

"В этих условиях я, как президент и гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение: считаю, что правительство должно уйти в отставку", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что на ближайшем съезде партии «Нұр Отан» предложит меры по усилению соцподдержки малообеспеченных граждан, улучшению жилищных условий социально-уязвимых слоев населения, а также изменение политики развития регионов, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда.

"Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач. На это должна быть направлена работа правительства и акимов всех уровней», - подчеркнул президент Казахстана.

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