В головном офисе ЗАО МДО «Имон интернешнл» в городе Худжанде состоялся брифинг для представителей СМИ, на котором руководство организации и председатель Наблюдательного совета Алена Стратан рассказали о деятельности организации за минувший год, а также стратегии развития на 2019 и последующие годы.

О Наблюдательном Совете

Наблюдательный совет - это высший орган стратегического управления любой компании, основная задача которого – осуществление общего руководства деятельности компании.

Как высший орган управления, Совет обязан утверждать стратегию компании, дать направления менеджменту для развития организации, устанавливать четкие правила работы для руководства, определять целевые показатели эффективности, убедиться, что выстроенная внутри компании система контроля дает нужный результат. Наша роль не вмешиваться в управление организации, потому что для этого у нас есть руководство, которые за это отвечает – это генеральный директор и его команда.

О смене руководства

Я знаю, что этот вопрос волнует наших клиентов, общественность и он довольно бурно обсуждался в СМИ. Кадровые изменения в организации произошли в рамках внедрения наилучших практик, которые используются в мировой корпоративной культуре для того, чтобы у организации потенциально были максимальные возможности для роста.

Алена Стратан

Со времени прихода в организацию Александра Ерёмина в качестве гендиректора прошло уже три месяца и можно уже с уверенностью говорить, что он успешно прошел пробный период. У него контракт на три года, как в лучших международных практиках. Менеджеры должны иметь контракт более долгосрочный, для того, чтобы они не строили систему и показатели на один год. В показателях Александра Еремина сегодня стоят задачи выстраивания команды, способной в будущем стабильно развивать компанию уже со знаниями, которые мы будем им передавать.

Главное об итогах прошлого года

Об окончательных итогах и достижениях прошлого года, хотя они присутствуют, ещё рано говорить, так как мы ожидаем окончательные результаты, подтвержденные внешним аудитором. Для нас они являются ключевыми.

Однако самое важное достижение – это то, что организация продолжает устойчиво расти. То есть, мы не теряем рынок, а наоборот, мы приобретаем все новые и новые сегменты. Это хорошо, потому что это означает, что другие, приходящие на рынок финансовые институты, не заходят в наш сегмент, мы остаемся устойчивыми в том, что делаем и делаем это хорошо.

Второе, у «Имон интернешнл» есть неоспоримое преимущество – это его команда. Эта команда устойчива, и, что очень важно, - она лояльна этой организации.

Третье наше достижение, которое я считаю тоже важным – это то, что в глазах структур, регулирующих финансовый сектор в Таджикистане, мы продолжаем оставаться стабильным и серьезным институтом, несмотря на то, что на рынках происходят разные изменения, приходят новые компании, но «Имон интернешнл» продолжает оставаться одной из лидирующих организаций. Мы социально ответственны, и люди это замечают.

Мы приняли решение о выборе стратегии, которая делает акцент на внедрение новых технологий, что будет способствовать дальнейшему развитию и росту.

О повышении потенциала команды «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»

- Команда, с точки зрения количества и состава, не претерпела изменения. Но я считаю, что ее ждут качественные изменения с точки зрения знаний и подходов. Мы сейчас рассматриваем распределение секторов среди менеджеров, устанавливая для них личные показатели эффективности, с целью получения от них максимальной отдачи в деле функционирования и развития доверенного им сегмента.

Мы считаем, что каждый менеджер должен чётко отвечать за какой-то сектор, и он должен стать асом в своем деле. В то же время мы будем акцентировать внимание на то, чтобы знания передавались: иметь сильных менеджеров, обучать их, и убеждаться, что эти знания передаются всем членам их команд. Для чего? Для того, чтобы «Имон интернешнл» был стабильным, чтобы знания были внутри организации, чтобы уход одного человека не означал изменения чего-то важного в развитии организации.

О развитии сегмента розничного бизнеса

Основное, что сегодня хотят клиенты это быстро, без проволочек получить кредит по выгодным ставкам. Сегодняшний клиент не готов ждать. Если банк хорошо управляет рисками и хорошо управляет связью с клиентами, то они умеют работать быстро. В Армении, где я сейчас работаю, если ты объявил, что выдаёшь кредит за час, он должен быть выдан за час, и не позже.

Иначе клиент теряет доверие, чувствует себя обманутым и больше в такой банк приходить не хочет. Поэтому необходимо, чтобы банк был честен в своих обещаниях. У клиента уже есть парадигма: сервис должен быть быстрым и качественным. Современный рынок ставит перед очень жестким выбором – “изменяйся или исчезай”. Компании вынуждены работать быстрее, совершенствовать свои продукты быстрее, чем когда-либо.

Об управлении рисками в период роста розничного бизнеса

- В период интенсивного роста розничного бизнеса очень важно, чтобы банки понимали, какие показатели они должны смотреть на ежедневной основе. Важно знать, что происходит с портфелем и насколько управляемы риски. 5-6 лет назад оценка качества портфеля проводилась на 6 месячных показателях. Сегодня это уже очень большой срок! Банки чуть ли не ежедневно должны оценивать долю одобренных кредитов из общего количества полученных заявок, как себя ведут клиенты, начиная с первого погашения. Банки научились выдавать кредиты быстро, за считанные минуты. Команда должна ежедневно оценивать ситуацию с выдачами. К примеру, из 100 заявок, сорока заявкам ты отказал. Кто эти люди, которым ты отказал? Может быть, ты отказал не совсем справедливо.

В современном риск-менеджменте очень сильно используются статистические и математические методы и потребность в аналитиках, математиках и актуариях стала очень актуальной. Современный риск менеджер это уже не человек, умеющий считать лимит на заемщика, это не тот, который считает стоимость риска через 6 месяцев, это тот, который ежедневно анализирует, что получилось, исходя из каких факторов это получилось.

Методы риск-менеджмента, которые на данный момент используются в «Имон интернешнл» достаточны для текущего уровня развития организации, однако мы прилагаем усилия для его постоянного роста и думаем, что потребность в актуариях возрастет в течение 2019 года. Мы должны научится считать модели так, как технологические решения приводят к изменению методов и техник для принятия решения по кредитам.

Мы будем развивать образовательные программы для команды, в том числе возможно и вне Таджикистана, скорее всего в формате обмена опытом с банками, которые уже внедрили подобные проекты, так называемые on-job тренинги на рабочем месте, и мы думаем о том, чтобы отправлять людей в банки, которые умеют это делать.

О планах на этот юбилейный год и стратегии развития

У нас в этом году юбилей. Мы стали уже взрослой организацией – нам 20 лет.

Первое, что нам однозначно хотелось бы сделать, так это подняться на новый уровень технологического развития организации. Мы считаем, что наступил момент, когда организация должна развиваться не экстенсивно, но интенсивно, внедряя технологии, позволяющие стать нам более быстрыми, более гибкими, разборчивыми и удобными для наших клиентов.

Мы ожидаем, что внедрение новых технологий даст возможность подняться на новый уровень развития.

Вторая цель, которую мы ставим перед собой как Наблюдательный Совет – это развитие команды «Имон интернешнл». Если мы внедряем более прогрессивные технологии, значит, мы должны убедиться, что развиваем персонал так, чтобы они могли использовать эти технологии! Поэтому мы думаем постоянно совершенствовать систему обучения, которая позволит нам развивать персонал с целью наилучшего соответствия потребностям рынка. Кроме этого система мотивации персонала должна стимулировать на максимальное использование инструментария и возможностей, которые дают им новые технологии для того, чтобы клиенты чувствовали себя лучше с нами в «Имон интернешнл».

Мы хотим, чтоб в 2019 году «Имон интернешнл» стал одной из самых комфортных для клиентов организаций. Чтобы наши клиенты, заходя в «Имон интернешнл», были уверенны, что компания может предоставить им лучший на рынке продукт и сервис!

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