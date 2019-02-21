Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка. В честь этой даты мы решили узнать, где в Душанбе можно выучить таджикский язык, сколько стоит изучение языка у репетитора и какие приложения для его изучения существуют.
Языковых курсов нет
Для изучения популярных: русского, английского, немецкого, французского, китайского в стране можно найти десятки языковых центров, где есть курсы по всем уровням. Но курсов таджикского языка в этих центрах нет. Владельцы центров связывают это с тем, что нет спроса.
«Если честно мы не предусматривали курсы таджикского языка в нашем центре, но в прошлом году по просьбе группы людей мы провели один курс в течение 4 месяцев. Иностранцы, в основном китайцы, тоже обращаются за изучением таджикского языка, но проблема в том, что пока мы собираем группу, в течение 2-3 месяцев, они покидают нашу страну. Поэтому уже более года у нас не было курсов по таджикскому языку», - сообщили «АП» в одном из центров обучения.
Между тем, если будет спрос, центр все же готов предложить групповые курсы таджикского языка от 100 до 200 сомони в месяц. Индивидуальные курсы стоят - 900 сомони (3 урока в неделю) и 1800 сомони (каждый день).
В другом центре обучение языков также сообщили, что постоянного курса таджикского языка у них нет, но они предлагают индивидуальные уроки за 600 сомони.
Полноценный курс таджикского языка предлагает лишь Центр иностранных языков факультета филологии Таджикского государственного университета. Курс продолжается 9 месяцев и стоит около 1300 долларов.
Репетитор за 800 сомони в месяц
В отличие от языковых курсов в интернете можно найти большое количество репетиторов, которые готовы научить таджикскому языку дома или у клиента.
«У меня клиенты в основном американцы. Час обучение стоит 25 сомони и продолжается от 3 до 6 месяцев. Уроки в основном проходят через день», - сообщила Мавзуна Хайдарова, учительница таджикского языка.
По словам другого репетитора, к нему за обучением чаще обращаются русские, англичане, немцы и китайцы.
«Я преподаю у себя. С каждым клиентом мы согласуем время занятия. Месяц обучения стоит примерно 800 сомони. Занятия три раза в неделю, по 1,5 часа», - сообщил Давлат Каххоров.
«Судья по ошибкам, которые мы встречаем даже в нормативно - правовых документах Таджикистана, проведение курсов таджикского языка для работников государственных служб необходимо. В частности сотрудникам Исполнительного аппарата президента РТ, которые неправильно написали название района Леваканд как Левакант и официально приняли это. Также работникам ЗАГС, которые постоянно ошибаются во время написание имён и фамилий граждан на их документах. Такие курсы должен организовать Институт языка и литературы совместно с университетами», - Умед Джайхани, журналист и исследователь.
Мобильные приложения
Тем временем в интернете можно найти десятки приложений для обучения таджикского языка. С помощью них выучить язык, конечно, не получится, но при базовом знании они помогут.
В магазинах приложений можно найти множество словарей, основ грамматики и разговорников таджикского языка. Большинство из них предназначены для изучения иностранных языков, но их можно использовать и во время изучения таджикского языка.
Это приложение для изучения таджикского языка, предназначенное для начинающих и энтузиастов. Оно предоставляет до 12 слов в день по вашему выбору. После этого все выученные слова проверяются многократно, после чего предлагаются новые.
В приложение собраны самые популярные слова таджикского языка. Приложение на английском языке, что расширяет круг его пользователей среди иностранцев.
Это приложение тоже предназначено для изучения базовых слов. Программа предлагает слова и постепенно автоматически исключает уже выученные. В приложение доступны русские и английские словари.
Приложение предназначено для всех, кто хочет улучшить свою грамотность. В нем собраны правила правописания таджикских слов. Приложение на таджикском языке и может быть полезным для носителей это языка.
В магазинах также доступны разговорники Таджикско - Английский разговорник, Таджикский английски, Русско - Таджикский разговорник, Немецко-таджикский словарь, Tajikistan Korean Dictionary, Tajik English Translator, English to Tajik and Tajik to English Translator, Tajikistan English Dictionary и другие словари и разговорники.
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