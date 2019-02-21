Выучить таджикский язык в Таджикистане можно только с помощью учебников

Сегодня во всем мире отмечается Международный день родного языка. В честь этой даты мы решили узнать, где в Душанбе можно выучить таджикский язык, сколько стоит изучение языка у репетитора и какие приложения для его изучения существуют.

Языковых курсов нет

Для изучения популярных: русского, английского, немецкого, французского, китайского в стране можно найти десятки языковых центров, где есть курсы по всем уровням. Но курсов таджикского языка в этих центрах нет. Владельцы центров связывают это с тем, что нет спроса.

«Если честно мы не предусматривали курсы таджикского языка в нашем центре, но в прошлом году по просьбе группы людей мы провели один курс в течение 4 месяцев. Иностранцы, в основном китайцы, тоже обращаются за изучением таджикского языка, но проблема в том, что пока мы собираем группу, в течение 2-3 месяцев, они покидают нашу страну. Поэтому уже более года у нас не было курсов по таджикскому языку», - сообщили «АП» в одном из центров обучения.

Между тем, если будет спрос, центр все же готов предложить групповые курсы таджикского языка от 100 до 200 сомони в месяц. Индивидуальные курсы стоят - 900 сомони (3 урока в неделю) и 1800 сомони (каждый день).

В другом центре обучение языков также сообщили, что постоянного курса таджикского языка у них нет, но они предлагают индивидуальные уроки за 600 сомони.

Полноценный курс таджикского языка предлагает лишь Центр иностранных языков факультета филологии Таджикского государственного университета. Курс продолжается 9 месяцев и стоит около 1300 долларов.

Репетитор за 800 сомони в месяц

В отличие от языковых курсов в интернете можно найти большое количество репетиторов, которые готовы научить таджикскому языку дома или у клиента.

«У меня клиенты в основном американцы. Час обучение стоит 25 сомони и продолжается от 3 до 6 месяцев. Уроки в основном проходят через день», - сообщила Мавзуна Хайдарова, учительница таджикского языка.

По словам другого репетитора, к нему за обучением чаще обращаются русские, англичане, немцы и китайцы.

«Я преподаю у себя. С каждым клиентом мы согласуем время занятия. Месяц обучения стоит примерно 800 сомони. Занятия три раза в неделю, по 1,5 часа», - сообщил Давлат Каххоров.

«Судья по ошибкам, которые мы встречаем даже в нормативно - правовых документах Таджикистана, проведение курсов таджикского языка для работников государственных служб необходимо. В частности сотрудникам Исполнительного аппарата президента РТ, которые неправильно написали название района Леваканд как Левакант и официально приняли это. Также работникам ЗАГС, которые постоянно ошибаются во время написание имён и фамилий граждан на их документах. Такие курсы должен организовать Институт языка и литературы совместно с университетами», - Умед Джайхани, журналист и исследователь.

Мобильные приложения

Тем временем в интернете можно найти десятки приложений для обучения таджикского языка. С помощью них выучить язык, конечно, не получится, но при базовом знании они помогут.

В магазинах приложений можно найти множество словарей, основ грамматики и разговорников таджикского языка. Большинство из них предназначены для изучения иностранных языков, но их можно использовать и во время изучения таджикского языка.

Beginner Tajik

Это приложение для изучения таджикского языка, предназначенное для начинающих и энтузиастов. Оно предоставляет до 12 слов в день по вашему выбору. После этого все выученные слова проверяются многократно, после чего предлагаются новые.

В приложение собраны самые популярные слова таджикского языка. Приложение на английском языке, что расширяет круг его пользователей среди иностранцев.

Учим Таджикский

Это приложение тоже предназначено для изучения базовых слов. Программа предлагает слова и постепенно автоматически исключает уже выученные. В приложение доступны русские и английские словари.

Имлои Забони Тоҷики

Приложение предназначено для всех, кто хочет улучшить свою грамотность. В нем собраны правила правописания таджикских слов. Приложение на таджикском языке и может быть полезным для носителей это языка.

В магазинах также доступны разговорники Таджикско - Английский разговорник, Таджикский английски, Русско - Таджикский разговорник, Немецко-таджикский словарь, Tajikistan Korean Dictionary, Tajik English Translator, English to Tajik and Tajik to English Translator, Tajikistan English Dictionary и другие словари и разговорники.