Женская молодежная сборная Таджикистана (U-19) примет участие в турнире в Бангладеш.

Международный турнир «Bangamata U-19 Women’s International Gold Cup 2019» пройдет  в Дакке с 23 апреля по 3 мая, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Участниками турнира станут шесть женских молодежных сборных.

Жеребьевка турнира состоится позже.

Женская сборная Таджикистана играет под руководством главного тренера Каноата Латипова.

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