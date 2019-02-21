Женская молодежная сборная Таджикистана (U-19) примет участие в турнире в Бангладеш.
Международный турнир «Bangamata U-19 Women’s International Gold Cup 2019» пройдет в Дакке с 23 апреля по 3 мая, сообщает Федерация футбола Таджикистана.
Участниками турнира станут шесть женских молодежных сборных.
Жеребьевка турнира состоится позже.
Женская сборная Таджикистана играет под руководством главного тренера Каноата Латипова.
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