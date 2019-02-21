В рамках экологической кампании Hashar Week, которая пройдет в Ташкенте с 11 по 17 марта, узбекистанцы пройдут обучение по сортировке бытовых отходов.
21 пункт сбора будет принимать только отсортированный мусор от физических и юридических лиц, школ и вузов, и в конце недели каждая категория участников получит призы за идеальную сортировку. Об этом пишет Газета.Uz.
Участники акции должны будут сортировать пластиковые, бумажные и стеклянные отходы.
Мероприятие проводится Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды вместе с хокимиятом Ташкента и предприятием «Махсустранс», отвечающим за сбор, транспортировку и утилизацию отходов.
О том, какого рода призы получат лучшие сортировщики мусора, не уточняется.
Организаторы рассчитывают, что к нему присоединятся бизнесмены. Для них будет проведена конференция «Зеленая экономика в Узбекистане: иллюзия или реальность», где расскажут о развитии экотуризма и рассмотрят экологичные стартап-проекты.
В Узбекистане с 1 января 2019 года ввели запрет на бесплатную раздачу пластиковых пакетов в супермаркетах. Кроме того, с 11 января в республике вступили в силу поправки в закон, которые увеличили штрафы за незаконное обращение с отходами и ввели новые виды штрафов, в том числе за нарушение правил охраны водных ресурсов, водопользования, нарушения требований при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, отходов и за выбрасывание мусора из вагонов поездов и другого транспорта.
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Гражданин1 час назад
Ох мой Бог.... какая важная информация, как теперь с ней жить то?