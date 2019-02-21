23 февраля по всему Таджикистану пройдут массовые утренние зарядки. В них примут участие работники государственных ведомств и учреждений, а также подростки и молодежь, сообщили «АП» в Комитете по делам молодежи и спорта РТ.

Также в этот день планируется проведение 330 спортивных соревнований по футболу, баскетболу, гандболу, борьбе, дзюдо, самбо, каратэ-до, каратэ, бильярду, плаванию, шахматам и шашкам, боксу, таэквондо и другим видам спорта, сообщили в комитете.

Кроме того, 23 февраля состоится церемония открытия соревнований по мини-футболу на кубок «Молодых журналистов-2019».

В честь очередной годовщины образования Вооруженных сил Таджикистана военного парада не запланировано, однако во всех городах страны пройдут праздничные мероприятия.

В этот день в столичном Парке Победы от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра обороны республики Шерали Мирзо состоится возложение венков к памятнику воинской славы.

В столичных парках будут организованы концерты с участием творческих коллективов оборонного ведомства - перед зрителями выступят ансамбли песни и пляски, военные музыканты.

В самом оборонном ведомстве состоится торжественное собрание, где отличившиеся образцовым исполнением служебных обязанностей, высокими показателями в боевой и общественно-государственной подготовке, внёсшие вклад в дело укрепления Вооружённых сил страны, будут поощрены наградами и грамотами.

23 февраля отмечается в Таджикистане, как День создания Вооруженных сил РТ с 1993 года. В настоящее время таджикская армия состоит из трех видов войск – военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, сухопутных и мобильных войск.

По плану правительства и военного ведомства страны, грандиозный военный парад с участием всех родов войск Вооруженных сил и силовых структур страны состоится в сентябре 2021 года, когда страна будет отмечать 30-ю годовщину государственной независимости.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.