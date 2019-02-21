По подозрению в организации притона, оказании интимных услуг и торговле людьми сотрудники УБОП МВД Таджикистана задержали гражданина Китая и гражданку Вьетнама. Они организовали салон по оказанию интимных услуг, используя для этого вьетнамок, сообщается в телевизионном сюжете криминальных новостей «Сипар».
Задержанные 32-летний гражданин КНР Ван Вен Мин и 29-летняя гражданка Вьетнама Увен Данг Ми сняли частный дом по улице Щедрина в районе Шохмансур города Душанбе и превратили его в салон по оказанию интимных услуг.
"Оказанием интимных услуг тут занимались гражданки Вьетнама - Тран Май Тихитвен, Фан Чуп Тхи Ким и Ле Кук Тихиро, которых привезли в Таджикистан обманным путём. Их заставляли ублажать в основном граждан Китая, находящихся в нашей стране. За два месяца организаторы заработали на них свыше $10 тыс.", - сообщается в сюжете.
В сюжете отмечается, что организаторы пообещали женщинам трудоустройство в России в качестве официанток, но через Алматы привезли их в Душанбе, отняли документы и заставили оказывать интимные услуги. Их закрыли в отдельных комнатах, и не давали видиться друг с другом.
По данному факту прокуратурой города Душанбе в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 130 УК РТ (Торговля людьми) и по статье 205 УК РТ (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ).
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