Популярная музыкальная группа «Авесто» приглашает всех ценителей живой музыки на большой сольный концерт, который состоится 8 марта.
Музыкальное событие пройдет под названием «Настоящий концерт». Именно настоящее живой звучание, настоящие чувства и эмоции обещают подарить своим зрителям музыканты группы «Авесто».
В своем творчестве, музыканты синтезируют современную джазовую музыку и восточную этническую музыкальную культуру.
Концерт состоится в самом современном концертном комплексе страны «Sooroosh hall» в 17:00.
Информация о билетах на сайте www.avesto.net
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