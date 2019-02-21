Есть в городе названия официальные, а есть народные, которые понятны только коренным жителям столицы. В Международный день экскурсовода, который отмечают сегодня – 21 февраля, предлагаем вам проверить - сможете ли вы объяснить, где находится «стекляшка»?
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Гарми1 час назад
Насчет "Стекляшки" это несколько неверно. Была такая на Медгородке, на ул Бехзод и еще в других точках.
И.В.Сталин2 часа назад
17 / 17
6543576544 часа назад
Как минимум 5 названий неправильные и придуманные редакцией или отсебятина автора.
tjk4 часа назад
Сколько уже можно мусолить эти старые клички, все меняется, вот спросите как по новому называют, чтобы всем ныне живущим было интересно
Гарми tjk1 час назад
Клички это у вас. А у мест названия.
kaltuch5 часов назад
16/17
"ПЯТАК" - очень сомнительно.
Вместо него можно было поставить "Козырёк"
Guli kaltuch2 часа назад
17/17