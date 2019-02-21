Стоимость товаров и услуг в Таджикистане в январе этого года выросла на 0,6%. Продовольственные товары за последний месяц подорожали на 1,2%, платные услуги населению на 0,2%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,1%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Что подорожало больше?

Продовольственные товары

Мука пшеничная 1 сорта – 4,6%

Овощи – 3,7%

Фрукты – 1,3%

Макаронные изделия – 1,2%

Рис – 0,5%

Мясо – 0,4%

Непродовольственные товары

Бытовые текстильные изделия – 2,5%

Обувь – 1,4%

Стройматериалы – 0,7%

Мебель – 0,7%

Бытовые приборы – 0,7%

Платные услуги

Проезд воздушным транспортом – 14,8%

Услуги водоснабжения – 3%

Ремонт личного транспорта – 2,9%

Услуги пассажирского транспорта – 2,3%

Услуги детских дошкольных учреждений – 1,8%

Что подешевело?

Продовольственные товары

Хлопковое масло – 2%

Картофель – 1,3%

Яйца – 1,2%

Рыба и рыбопродукты – 0,7%

Непродовольственные товары

Сжиженный газ – 9,7%

Бензин – 5%

Дизтопливо – 3,8%

Платные услуги

Жилищно-коммунальные услуги – 1,6%.

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