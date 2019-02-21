Дорога Душанбе-Худжанд расчищена от снежных лавин и движение по ней восстановлено, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS. Однако автомашины, следующие со стороны Худжанда в Душанбе, пока не пропускают.
"Сотрудники филиала компании IRS расчистили дорогу от десятка больших и маленьких снежных лавин. В настоящее время движение разрешено только со стороны Душанбе в сторону Худжанда, и в ближайшее время движение будет открыто и со стороны Худжанда в столицу", - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.
Он также отметил, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта страны, прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.
"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - сообщил он.
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