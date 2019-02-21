Сотрудниками ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе за семь прошедших дней на дорогах Душанбе были задержаны 11 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных числится и водитель общественного транспорта - микроавтобуса марки «Мерседес-Бенс» Саидахмад Баротов, сообщает пресс-центр столичной милиции.

За указанный период на дорогах города зафиксированы порядка 6 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Самыми массовыми правонарушениями, которые допускают водители столичных микроавтобусов, являются самовольное изменения маршрута (132 фактов) и посадка в салон пассажиров сверх установленных норм (376 фактов).

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