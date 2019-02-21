Сотрудниками ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе за семь прошедших дней на дорогах Душанбе были задержаны 11 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Среди задержанных числится и водитель общественного транспорта - микроавтобуса марки «Мерседес-Бенс» Саидахмад Баротов, сообщает пресс-центр столичной милиции.
За указанный период на дорогах города зафиксированы порядка 6 тыс. нарушений правил дорожного движения.
Самыми массовыми правонарушениями, которые допускают водители столичных микроавтобусов, являются самовольное изменения маршрута (132 фактов) и посадка в салон пассажиров сверх установленных норм (376 фактов).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Международный банк Таджикистана обзавелся собственной платежной системой - «Осон»
В Худжанд можно, в Душанбе - нельзя: движение на трассе восстановлено в одностороннем порядке
The Washington Post приняла таджикскую погранзаставу в Мургабе за военный объект Китая, - источник
Экс-защитник национальной сборной Рахматулло Фузайлов будет тренировать «Куктош»
Эмомали Рахмон недоволен, что его пропагандируют посредством музыкальных клипов
Автотрасса Душанбе-Худжанд снова закрыта
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 21 февраля 2019 года
В Узбекистане хотят вернуть моду на чтение бумажных книг
Как таджикистанцы восприняли новость о новых правилах продажи сим-карт?
Вокруг Ташкента высадят «зеленый пояс» из четырех тысяч деревьев
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста