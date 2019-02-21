Указанные в издании постройки в Мургабе не что иное, как пограничные заставы таджикских погранвойск, построенные, правда, на средства Китая, утверждает источник.

Журналисты американского издания The Washington Post приняли таджикскую пограничную заставу в Мургабе за военный объект Китая. Таджикистан утверждает, что это построенные китайцами таджикские погранзаставы в рамках соглашения от 2016 года.

The Washington Post 19 февраля написало, что на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана находится форпост китайских военных. В материале было указано, что он расположен в юго-восточной части ГБАО, в 10 км от узкой полоски афганской территории, которая граничит, помимо Таджикистана, с Китаем и Пакистаном и носит название Ваханского коридора. Над входом на мини-базу видны государственные символы Китая и Таджикистана.

Однако, задается вопросом газета, кому именно официально принадлежат здания на территории военного объекта и каковы источники его финансирования, неизвестно, пишет ИА Фергана.

"Это всего лишь заставы"

Между тем, информированный источник «АП» в силовом блоке правительства Таджикистана заявил, что опасения американцев не имеют под собой никакой почвы. Указанные в Мургабе постройки не что иное, как пограничные заставы таджикских погранвойск, построенные, правда, на средства Китая.

«В начале октября 2016 года было подписано соглашение между правительствами Таджикистана и Китая о строительстве пограничных застав на таджикско-афганской границе. Согласно тем договоренностям, китайская сторона выделила грантовые средства и сама начала возводить на них на таджикско-афганской границе три комендатуры, пять пограничных застав, пять пограничных постов и один учебный центр», - отметил источник.

Он сообщил, что в соответствии с тем соглашением, китайская сторона также обязалась привлечь своих инженеров к разработке проекта строительства данных объектов.

Таджикистан, в свою очередь, тогда обязался выделить земельный участок под строительство объектов и обеспечить безопасность китайских специалистов в приграничье.

В соответствии с соглашением, китайская сторона также освобождается от уплаты всех видов налогов, таможенных пошлин и других платежей, связанных со строительством.

«Одна из таких застав была построена китайскими специалистами на средства, выделяемые КНР, именно в том районе Мургаба, на который указывают американские журналисты, - отметил источник.

Обычно, по его словам, на возведенных на территории других стран, в том числе Таджикистана объектов, которые построены за счет КНР, на китайском языке указывается об этом.

Он также напомнил, что в здании столичного Дома офицеров Минобороны Таджикистана, который построен за счет выделенных Китаем средств, наряду с символикой таджикской армии также имеется китайская символика.

Между тем, как пишет ИА Фергана, американское издание в своем материале указывает, что «фор-пост китайский военных» - «скромный», по определению газеты, военный объект удалось обнаружить и сфотографировать журналисту издания Герри Шиху (Gerry Shih) во время поездки на таджикско-афганскую границу.

По словам одного из китайских военных, которого американский журналист встретил на рынке в поселке Мургаб, расположенном в нескольких десятках километров севернее базы, они дислоцируются здесь по меньшей мере три года.

Как рассказывают жители Мургаба, службу в районе проходят десятки, а может быть, и сотни китайских военнослужащих. На местном рынке китайцы покупают сотни килограммов мяса яка. Как правило, китайских солдат сопровождает переводчик-таджик.

washingtonpost.com

The Washington Post опубликовала фото китайских военнослужащих на рынке Мургаба.

"Китайскизх баз у нас нет"

Тем временем, министерство иностранных дел Китая отказалось от комментариев и перенаправило вопросы американского издания в Министерство обороны, которое не дало никакого ответа.

В свою очередь, МИД Таджикистана ответил газете, что «на территории Таджикистана нет военных баз Китайской Народной Республики» и никаких переговоров по их созданию не велось и не ведется.

Тем временем, в материале The Washington Post отмечается со ссылкой на чиновников в США, что они знают о развертывании военных сил Китая на границах с соседями, но ничего не имеют против китайского присутствия в Таджикистане, потому что США считают, что слабо охраняемая таджикско-афганская граница может представлять угрозу безопасности для государств региона.

Ранее китайские власти неоднократно заявляли, что с территории Афганистана через Ваханский коридор в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая могут проникать боевики различных террористических организаций.

Кроме того, появлялась информация, что китайские военные с согласия афганских властей построили свою военную базу в Ваханском коридоре. Однако и в Пекине, и в Кабуле опровергали эти сообщения.

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