Обильный снегопад стал причиной закрытия движения автотранспорта на дороге Душанбе-Худжанд, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS, обслуживающей автодорогу Душанбе-Худжанд-Чанак.

"В связи со сходом снежных лавин и обильного снегопада трасса закрыта. Высота снежных покровов на отдельных участках дороги составляет 1,5 метра", - сообщили в пресс-службе.

Снегопад продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника.

Решение о временном запрете движения автотранспорта по данной автодороге принимает специальный штаб, в который входят представители компании IRS, министерства транспорта, МВД, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, - отметили в пресс-службе.

Когда будет восстановлено движение автотранспорта на трассе пока неизвестно.

Между тем, как сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Умеда Юсуфи, дорога Душанбе-Хорог остается открытой для движения автотранспорта.

«Снежные лавины накануне вечером закрыли движения транспорта по дорогам, ведущим от Хорога к Ишкашиму и в Мургаб», - отметила Юсуфи.

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