Вдоль Ташкентской кольцевой автодороги высадят 4300 деревьев, сообщает Фергана со ссылкой на Газета.uz.

Работы по посадке деревьев пройдут в два этапа – с 20 февраля по 20 апреля и с 20 октября по 20 декабря. Всего планируется высадить 4300 саженцев. Предпочтение будет отдано быстрорастущим хвойным и лиственным деревьям, адаптированным к местному климату и маловодью.

Также на территории ташкентских махаллей и учебных заведений будут посажены фруктовые и декоративные деревья.

В 2018 году вдоль трасс по всему Узбекистану было высажено 570 тысяч деревьев.

22 января текущего года правительство Узбекистана утвердило постановление, регламентирующее порядок посадки, ухода, рубки, учета деревьев и кустарников. Согласно документу, до 1 июля текущего года в стране будет проведена полная инвентаризация деревьев, не входящих в государственный лесной фонд. Деревья возрастом более ста лет пообещали охранять как памятники природы.

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