В Узбекистане заметили, что молодежь все больше отдаляется от чтения книг в переплете. Во всем, как уверяют эксперты, виноват не только интернет, но и то, как резко сократилось количество книжных магазинов в стране.
Так, по подсчетам местных журналистов, к 2016 году, например, во всем Узбекистане осталось всего 6 книжных магазинов.
Исправить ситуацию решили кардинально, запустив проект по установке в стране 250 книжных магазинов мобильной конструкции.
Как они выглядят, и что там можно будет найти интересного, узнайте в нашем сюжете.
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