Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию сегодня заявил, что создание современного вооружения сравнимо по важности с такими достижениями науки, как запуск первого искусственного спутника Земли, сообщает Медуза.

«Медуза» коротко пересказывает главные тезисы полуторачасового послания (прямые цитаты даны в кавычках).

«Национальные проекты построены вокруг человека». А людей не обманешь, им важно, что реально сделано прямо сейчас. Для развития у нас есть колоссальные ресурсы, которые нам никто не подарил, они заработаны самими гражданами.

«Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей». Рождаемость снижается, причина — людские потери в Великую Отечественную и в 1990-е. Мы должны выйти на прирост населения к 2023 году. Надо ввести принцип «больше детей — меньше налогов». Мы знаем, где взять деньги на эти цели.

«Бедность буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив». Когда-то в России было 40 миллионов бедных, теперь только 19 миллионов. Снизить их число поможет социальный контракт — когда государство выделяет деньги, чтобы человек мог найти работу, пройти обучение. Доплаты к пенсиям и другим пособиям не должны зависеть от прожиточного минимума.

«Зачастую к нужному специалисту многодневная очередь». До конца 2020 года житель любого населенного пункта должен иметь доступ к медицинской помощи, сейчас это не так. Нам нужен новый стандарт поликлиник и электронный документооборот, чтобы от людей не требовали справки.

«Мусорными проблемами не занимались сто лет». У нас стоят переполненные полигоны. Кстати, как вы выдавали разрешения на строительство домов возле свалок? «Мутные конторы на этом наживаются».

«Порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет отопления, водопровода и канализации». Эту проблему надо решить за два года. По аналогии с «Земским доктором» надо запустить программу «Земский учитель» — платить педагогам, переезжающим на село и в малые города.

«Там ничего чистого вообще не осталось за границей». Наши ученые сделали так, что мы ни от кого не зависим по семенам пшеницы. Мы должны создать отечественный бренд «зеленой» продукции.

«У него [следователя] сидит человек за решеткой, а он в отпуск пошел». До сих пор не решена проблема давления на бизнес. На каждого предпринимателя с разваленным бизнесом приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Почему обычная работа фирмы — это у нас группа лиц по предварительному сговору? Почему безосновательно продлевают арест? СК и прокуратура должны оперативно проверять жалобы бизнесменов. К 2021 году мы должны полностью отменить все устаревшие нормативы и регламенты, заменив их новыми.

«Потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике». Скоро завершим работу над новой гиперзвуковой ракетой «Циркон», она разгоняется до девяти махов и может быть запущена с тех же кораблей, которые строили под «Калибры».

«Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе». С момента подписания Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 1989 году ситуация в мире изменилась. Но теперь США сами все нарушают, а потом ищут оправдания. Мы ответим зеркально и асимметрично — наши системы смогут нанести удар не только по пусковым установкам, но и по центрам принятия решений. Либо Россия будет суверенным государством, либо ее вообще не будет. «Некоторые страны [так] могут, Россия — нет».

«Россия никому не угрожает». Мы только отвечаем и обороняемся. В США есть те, кто думает о своей исключительности. «Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия». Но для устойчивого развития нам нужен мир.

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