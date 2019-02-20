Мы спросили у жителей Душанбе, насколько новые требования по перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца ударят по их семейному бюджету.
Вчера стало известно о новых поправках к постановлению правительства «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними».
Сегодня мы вышли на улицу узнать общественное мнение.
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