АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- В Душанбе состоится PechaKucha Dushanbe #8 в формате 20 слайдов по 20 секунд. Место/Venue: The Place. Начало в 18.00. Вход свободный.
- Продолжится финальная часть Кубка Федерации футбола Таджикистана среди команд высшей и низших лиг национального первенства.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ФЕВРАЛЯ
2012 - Таджикистан установил дипломатические отношения с Соломоновыми Островами;
2012 - В Москве состоялась торжественная церемония открытия Центра таджикской культуры «Хайям».
2013 - В Таджикистане принят закон, согласно которому землю можно оставлять под залог;
2017 – В Таджикистане запущен в эфир телеканал «Футбол».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 ФЕВРАЛЯ
1921- Родился переводчик и журналист Иброхим Рахматов.
1940 - Родился доктор биологических наук, профессор Огоназар Хакназаров.
1948 - Родился певец, заслуженный артист Таджикистана Назарали Холов.
1948 - Родился писатель публицист Мухаммадчон Мирзошоев.
1953 - Родилась актриса театра, Заслуженная артистка Таджикистана Истад Мухаммаджанова.
1959 - Родился Рустам Назарзода, председатель Комитета по ЧС и ГО.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в отдельных районах снег, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 1-6 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 0-5 мороза.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по ЗГБАО местами небольшой снег, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 15-20 мороза, днем 5-10 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, снег, в отдельных районах сильный, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью и днем -2+3, в горах ночью 3-8 мороза, местами до 10-12 мороза, днем 0-5 мороза.
По городу Душанбе – Облачно, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью и днем -1+1.
По городу Худжанд – Облачно, ночью и утром снег, днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, ночью и утром дождь, с переходом в мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 0-2 мороза.
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