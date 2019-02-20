Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар владеет земельным участком и домом на Рублево-Успенском шоссе, сообщает Медуза со ссылкой на издание «Проект».

Площадь участка в поселке «Сады Майендорф» превышает семь тысяч квадратных метров, площадь особняка — 1,6 тысячи квадратных метров. «Проект» оценил стоимость жилья в 2,3 миллиарда рублей (около 35 миллионов долларов). Рядом расположены резиденции президента и премьер-министра России, такие данные опубликовал "Проект" со ссылкой на данные Росреестра.

Сын Ильхама Алиева стал владельцем дома в 2007 году, когда ему было девять лет. По данным Росреестра, недвижимость ему подарил тесть президента Азербайджана Ариф Пашаев спустя год после покупки.

В администрации президента Азербайджана не ответили на запрос «Проекта».

В России у семьи Алиевых есть дом на Рублевке, которым владеет старшая дочь президента Азербайджана Лейла Алиева, устаовили ранее в OCCRP. По данным «Проекта», президент Азербайджана и его супруга также могут владеть 136-метровой квартирой в доме на Большой Якиманке.

По данным Transparency International, Азербайджан занимает 152-е место из 180 в рейтинге восприятия коррупции.