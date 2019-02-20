В исламском Иране мужчины публично признаются в любви своим супругам, а в светском Таджикистане – никогда этого не делают. Почему?

В Иране очень распространены признания мужчин в любви к своим женам через средства массовой информации.

Иранские мужчины часто через газету поздравляют своих жен с днем рождения, юбилеем свадьбы или с другими памятными датами.

И открыто пишут строки типа: «Любимая моя жена, ты - мое счастье!», «Это был самый счастливый день моей жизни, когда ты согласилась выйти за меня замуж!», «Я не представляю своей жизни без тебя»…

И все это происходит в исламской республике, в обществе, которое считается религиозным. Там это норма.

Однако в светском Таджикистане такого публичного признания мужчин в любви встречается очень редко.

Зачастую наши мужчины даже стесняются пойти с женой в общественное место, предпочитая брать с собой любовниц. В чем причина?

Марям Давлатова, психолог и эксперт по гендерным вопросам, считает, что основная причина этого феномена - опасения таджикских мужчин выглядеть «подкаблучниками». В мужской части нашего общества сложился стереотип: если ты выражаешь свои чувства к супруге, значит ты ее просто боишься, ты – не мужик!

- В Иране мужчины гордятся своими супругами. Уважение к жене и помощь ей в семейных делах в этой стране считается нормальным явлением. В Таджикистане отношение к жене другое. Даже в ресторан таджикские мужчины предпочитают ходить не с женами, а со своими любовницами. Это свидетельствует о недостаточной психологической зрелости таджикских мужчин, - говорит М. Давлатова.

Достойное положение женщин в иранском обществе отмечают и другие специалисты.

Например, журналист Раджаби Мирзо по этому поводу говорит, что, по сравнению с Таджикистаном, статус женщины в Иране находится на очень высоком уровне.

"Кроме этого есть и экономический фактор. Перед тем, как женится жених должен заплатить родителям невесты немалые деньги. То есть, иранскому мужчине создание семьи обходится очень дорого. Поэтому они дорожат браком, всячески выражают свою любовь женам. И это также является одной из причин того, что в Иране невысокий процент разводов или случаев, когда заводят вторых и третьих жен", - считает журналист.

По словам Адибаи Азиз, активистки гражданского общества, «поведение мужчин формируется на основе нашего менталитета и отношения таджикского общества к этому вопросу.

"То есть, из-за опасения осуждения со стороны общества таджикские мужчины воздерживаются от публичного признания любви к своим супругам", - убеждена она.

Однако, по мнению Рустама Азими, эксперта по религиозным вопросам, в нашем традиционном обществе выражение чувств, особенно любви, считается интимным, внутрисемейным вопросом и, в общем, такое поведение порицается: "Поэтому в Таджикистане не сформирована культура открытого выражения чувства".

Итак, эксперты называют разные причины "сдержанности" таджикских мужчин к своим супругам – опасения выглядеть "подкаблучником", невысокий статус женщины (жены) в нашем обществе, сложившиеся традиции.

Как бы то ни было, этот вопрос остается открытым и актуальным - почему публичное признание в любви к своей жене не приветствуется в таджикском обществе?

Мы приглашаем наших читателей к продолжению дискуссии на эту тему.

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