Согласно данным Минфина, на начало наступившего года размер долга НБТ перед международными и иностранными кредиторами снизился до $65,7 млн.
Таджикский регулирующий банк, в частности, по данным Минфина, имеет долг перед Международным валютным фондом в объеме $56,3 млн.
Также остаются невозвращенными задолженности перед Китаем ($6 млн) и Исламским банком развития ($3,4 млн.).
В начале прошлого года совокупный размер задолженностей НБТ составлял $99,3 млн.
Между тем, общий объем внешнего долга Таджикистана в прошлом году вырос на $45 млн, составив на 1 января этого года $2 млрд 924 млн.
Около 95% от общего объема этого долга привлекался для обеспечения выполнение услуг правительства страны.
Долги с государственной гарантией составляют около $66 млн, а долги государственных предприятий, которые не гарантируются правительством - $31,5 млн.
Размер внешнего долга Таджикистана составляет 38,9% ВВП республики.
Главным кредитором Таджикистана остается китайский «Эксимбанк», которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.
Задолженности за счет размещения гособлигаций (евробондов) на международных финансовых рынках составляют $500 млн.
Имеются также сравнительно большие задолженности перед Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития.
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Bekabod2 часа назад
///////общий объем внешнего долга……….на 1 января этого года $2 млрд 924 млн./////
Для ясности: 1 млрд = 1000млн. Так, что эти $56,3 млн. ваще не просматриваются даже под микроскопом.
Скорей всего речь идёт о погашении не долга, а процентов по нему, т.к. САМ долг погасить Таджикистан НИКОГДА не сможет. В 2019 ПРОЦЕНТ по долгу совсем немного снизится из-за выплаты, но всё равно останется огромадным, в размере 2\3 (63%) от остатка. И это только перед МВФ! Так что поём и пляшем дальше….
Да нам3 часа назад
Одни долги.....государство банкрот! Народ нищие рабы!
said Да нам3 часа назад
За весь народ не говорите. Некоторые довольно известные личности живут очень даже прилично. По любым меркам. И не скрывают этого.
Bekabod said2 часа назад
Некоторые, это же не весь народ? Народ РТ это 9 млн человек, нищего населения страны, и никакого просвета не видно.
Bekabod said2 часа назад
Некоторые, это же не весь народ? Народ РТ это 9млн человек, нищего населения страны, и никакого просвета не видно.