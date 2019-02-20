Власти Туркменистана разрешили покинуть территорию страны машинам с грузами, предназначенными или экспортированными из Таджикистана, сообщили «АП» в министерстве транспорта РТ.

По данным транспортного ведомства, территорию этой страны покинули все 12 таджикских грузовиков, которые задерживались там с начала текущего месяца.

В Минтрансе отметили, что между тем въезжать на туркменскую территорию машинам с грузами Таджикистана все еще не разрешается.

На границе этой страны все еще нгаходятся до 50 грузовиков.

Также туркменские власти не пропускают посредством своей территории железнодорожные вагоны с таджикскими грузами.

На различных станциях соседних стран стоят более 100 вагонов и ожидают разрешение на проезд через территорию Туркменистана, сообщили «АП» в ГУП «Таджикская железная дорога».

По словам источника, эти вагоны содержать нефтепродукты, продовольственные товары, сельхозпродукцию, стройматериалы и различное оборудование и техники.

Таджикскому транспортному ведомству не удается пока выяснить у туркменской стороны причины, по которым не разрешается транзит грузов.

В Минтрансе отметили, что занимаются разрешением проблемы с подключением международных организаций.

Ранее сообщалось, что к туркменской стороне обратились по дипломатическим каналам. Однако объяснения так и не были получены.

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на минувшей неделе сказал журналистам, что туркменская сторона до сих пор не объяснила причину, по которым таджикским грузам не разрешают проезд через эту территорию. При этом он подчеркнул, что между Таджикистаном и Туркменистаном налажены хорошие отношения.

Напомним, проблема с пересечением туркменской территории транспортом с таджикскими грузами возникла также в сентябре прошлого года.

Грузы стали пропускать только в начале октября, по истечению почти месяца. Однако о причинах запрета на проезд таджикского транспорта тогда так и не сообщалось.

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