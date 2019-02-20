Генеральная прокуратура завершает расследование по делу Джамшеда Зияева, экс-директора «Таджпромбанка» и в ближайшие дни направит его в суд.

Дело Джамшеда Зияева отправляется в суд по четырем уголовным делам: статья 245 (Присвоение и растрата), 247 (Мошенничество), Статья 340. (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), статья 295 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций), сообщил «АП» источник близкий к следствию.

Если суд подтвердит вину Зияева по всем статьям, то ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Напомним, Джамшед Зияев был задержан 24 апреля минувшего года, а 16 мая переведен в СИЗО. Источники «АП» ранее сообщали, что будучи главой «Таджпромбанк»-а, Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.

Лицензия «Таджпромбанк»-а на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.

В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.

Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.

Что известно о «деле» Зияева?

Как ранее рассказывал «АП» адвокат Солиджон Джураев – истец по делу о признании неконституционными действия руководства Минюста и Минфина, касающиеся «Таджпромбанка», причиной разорения банка стали недобросовестные действия Джамшеда Зияева. Тут отметим, что суд признал, действия ведомств незаконными, но в иске против них всё же отказал.

По его словам, Зияев, путем обмана присвоил или использовал в личных целях сбережения вкладчиков. Он, якобы, купил недвижимость в Душанбе, Гиссаре, Варзобе и других регионах Таджикистана, построил для себя и родственников дома и квартиры, рестораны, различные предприятия. В Москве, отмечал Джураев, он купил дорогостоящие квартиры и дом в элитном районе «Рублёвка» на сумму свыше $3 млн.

По его словам, по информации Генпрокуратуры, представленной суду, Зияеву предъявлено обвинение в совершении хищения средств вкладчиков в сумме 40 млн. сомони.

Зияев, по его данным, выдавал миллионные кредиты своим дочерним фирмам и другим компаниям, возглавляемыми его близкими родственниками. Он предоставил «АП» их перечень:

1. ООО «ТПБ АКВА» на сумму 60, 78 млн. сомони.

2. ООО «ТПБ-ПЭТ» - 34, 16 млн.

3. ООО «Дахбед-Д» - 2, 5 млн.

4. ООО «Дахбед-Д» - 2 на сумму 16,78 млн.

5. ООО «Дахбед-М» - 2, 02 млн.;

6. ООО «ТПБ АВТО» на сумму 6, 08 млн.

Всего сумма кредитов «своим» составила 122,31 млн. сомони, это без учета процентных выплат, составляющих примерно 77, 28 млн.

По словам адвоката, доходные кампании («ТПБ АКВА», «ТПБ-ПЭТ») и другое востребованное имущество банка, было «распродано» Зияевым своим близким и родственникам - сыну Азизу и шурину Олегу Сайдинову по чрезвычайно низким ценам.

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