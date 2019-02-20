Известный турецкий киноактёр и модель Бурак Озчивит встретился на фуршете с жёнами олигархов, бизнес-леди и моделями Ташкента и заработал за 2,5 часа $379 тысяч.
Местные СМИ сообщили 18 февраля, что киноактёра пригласили в Ташкент на обед с женщинами - поклонницами его актёрских работ. Портал Rusturkey.com сообщил, что Озчивит приехал в Ташкент, чтобы посетить 2,5-часовой банкет с известными людьми.
Интернет-портал «Новости Узбекистана» сообщил, что турецкий киноактёр обсудил с узбекскими кинорежиссёрами вопрос своего участия в новом телесериале и провёл мастер-класс для молодых актеров.
Бурак Озчивит поделился видео и фотографиями с мероприятия в Ташкенте в социальных сетях.
После ужина Озчивит ответил на вопросы поклонниц и сделал вместе с ними несколько совместных фото.
"Я очень рад, что смог сделать счастливым своих поклонниц. Я еще не раз вернусь в Узбекистан. Здесь очень гостеприимные люди, с которыми мне очень приятно общаться", - сказал актер.
Актёр известен своими ролями в фильмах «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Королёк - птичка певчая» и многих других.
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Socrat4 часа назад
Ислам Абдуганиевич, вы этого хотели?
Кадыров Socrat2 часа назад
Уважаемый "Socrat" причем тут Ислам Абдуганиевич? Астахфируллах и на том свете не дайте ему покоя!
Будто у Вас нету кумира? Зная ваш ответ естественно вы скажете НЕТУ- приведу сразу же следующих людей как пример:
ОТЕЦ
МАТЬ
ДЯДЯ
ТЁТЯ
БАБУШКА
ДЕДУШКА
СЫН
ДОЧЬ
БРАТ
СЕСТРА
ну или кто нибудь еще...
said Socrat3 часа назад
При Абдуганиевиче такого не было. Мирзиееву теперь будет основание попросить вышеуказанных олигархов и бизнес-леди предоставить развернутые налоговые декларации.