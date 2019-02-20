В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Азии-2020 олимпийская сборная Таджикистана по футболу под руководством главного тренера Усмона Тошева проведет учебно-тренировочный сбор в Дубае.

На сборе наша олимпийская сборная сыграет два товарищеских матча со сверстниками из ОАЭ. Игры состоятся 8 и 11 марта в Дубае, сообщает официальный сайт ФФТ.

В отборочном турнире чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, олимпийская сборная Таджикистана выступит в группе «F». Соперники сборной Таджикистана – команды Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).

По итогам отборочного раунда победители 11 групп, а также 4 команды, занявшие вторые места в своих квартетах с наилучшими показателями, выйдут в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет с 8 по 26 января 2020 года в Таиланде.

В случае если хозяин чемпионата Азии-2020 сборная Таиланда в отборочном турнире займет первое место в своей группе (или окажется среди четырех команд, которые заняли вторые места в своих группах с наилучшими показателями), то пятая команда среди лучших вторых мест получит путевку в финальный этап турнира.

Три лучшие команды чемпионата Азии-2020 в Таиланде получат путевки на летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

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