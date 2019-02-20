Начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана, первый замминистра обороны республики, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода посетит Ташкент, где 21 февраля состоится очередная конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии.

Об этом «АП» сообщил начальник пресс-центра оборонного ведомства Таджикистана Ориф Нозимиён.

По его словам, конференция будет посвящена обсуждению вопросов региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

В конференции примут участие начальники генштабов вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, первый замначальника Генштаба ВС Кыргызстана, а также командующий ЦЕНТКОМА ВС США.

В рамках мероприятия запланировано проведение отдельных двусторонних встреч Эмомали Собирзода с руководством министерства обороны Узбекистана, где будут обсуждены дальнейшие планы взаимодействия армий двух государств.

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