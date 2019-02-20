Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил в нижнюю палату парламента республики представление о назначении Махмади Одиназода главным аудитором Счётной палаты страны.

Об этом «АП» сообщили в Счетной палате республики.

До нового назначения Одиназода был начальником одного из управлений Счетной палаты.

После того как народные избранники утвердят его кандидатуру на пост главного аудитора, Одиназода примет присягу на верность служебному долгу и Родине.

Напомним, Эмомали Рахмон во второй половине декабря прошлого года направил в нижнюю палату парламента республики представление об освобождении Мухаммадали Самизода, Назарали Файзализода и Акрама Кучакшозода от должностей главных аудиторов Счетной палаты.

Все вышеназванные лица тогда были освобождены от занимаемых должностей с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Одновременно по предложению президента тогда нижняя палата парламента республики предложила парламенту назначит на их места Рустама Алиахмадиёна и Ромиша Давроншохиёна, работавших в качестве глав управлений Счетной палаты.

Образованная в 2011 году Счетная палата Таджикистана является высшим органом финансового контроля республики, проводящим независимый внешний аудит по оценке исполнения государственного бюджета.

Полномочия Счётной палаты по проведению независимого внешнего аудита распространяются на все ветви государственной власти республики.

Целью проводимых Счётной палатой аудиторских проверок является оценка соответствия использования бюджетных и других государственных ресурсов национальному законодательству страны, а также эффективности и результативности использования государственных ресурсов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.