Милиция Душанбе с 19 по 28 февраля проводит в столице специальную профилактическую операцию «Тротуар», в ходе которой будут привлечены к административной ответственности водители припарковавшие свои авто на пешеходных тротуарах.
В специально созданные для проведения операции рабочие группы, помимо сотрудников милиции, вошли представители общественных организаций и журналисты.
Машины будут изымать, водителей штрафовать по-крупному.
Начальник УМВД Таджикистана по городу Душанбе Шариф Назарзода в ходе брифинга, посвященного началу операции, призвал жителей столицы быть активными в деле наведения порядка на дорогах города.
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