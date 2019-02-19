В Таджикистане реализуется госпрограмма развития птицеводческой отрасли. В числе задач - стабильное обеспечение населения птицеводческой продукцией в достаточном объеме и по приемлемым ценам.

В 2018 году республика уменьшила импорт птичьего мяса и яиц. По данным Таможенной службы республики, за этот период в республику импортировано 17,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 2,2 тыс. тонн меньше, чем показатели аналогичного периода прошлого года.

Сама республика произвела 2,7 тыс. тонн птичьего мяса и более 450 млн яиц. Но этого недостаточно для полного удовлетворения потребностей населения. Несмотря на открытие новых мощностей птицеводства в Таджикистане, потребность населения в продукции отрасли удовлетворяется всего лишь на 28%.

В настоящее время производством куриного мяса занимаются 19 предприятий. Одним из новых предприятий по производству птичьего мяса и яиц является птицефабрика «Мурги Хуросон» в Хатлонской области. Сотрудник этого предприятия Лутфулло Зикиров в репортаже таджикского телевидения сказал, что перед его коллективом поставлена задача снизить себестоимость продукции.

«На нашей ферме содержится более 50 тыс. птиц, ежесуточно мы производим 20-25 тыс. яиц. Наша задача – обеспечить население продукцией отечественного производства. Есть большой спрос. В настоящее время думаем, как снизить себестоимость, и соответственно, цену на яйца».

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