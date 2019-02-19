Карл Лагерфельд - дизайнер, посвятивший 70 лет своей жизни работе в индустрии моды — умер сегодня, 19 февраля. Ему было 85 лет.

Фравнцузские СМИ сообщают, что модельер плохо себя чувствовал последние несколько недель, но других подробностей не приводит. Причина смерти пока не называется.

Лагерфельда срочно госпитализировали ночью 18 февраля, а утром во вторник, 19 февраля, он скончался.

В конце января Лагерфельд впервые не вышел на поклон в конце показа новой коллекции в Париже. Это событие взволновало посетителей показа, поскольку начиная с 1983 года модельер никогда не пропускал приветственных выходов в финале дефиле дома Chanel. Позднее представители бренда объяснили это усталостью креативного директора.

Фото Instagram

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф, родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Лагерфельд совершил революцию не только в рамках поверенных ему брендов, но и в моде в целом. Благодаря его видению эта закрытая некогда индустрия стала частью мира искусства и знаменитостей, омолодившись и став более смелой, пишет Vogue.ru.

Ежегодно из-под его пера выходило не меньше дюжины коллекций для Chanel и Fendi, а также его собственного именного бренда. Кроме того, он был единственным дизайнером, кто каждый сезон в рамках кутюрной недели моды в Париже показывал не одну, а две коллекции.

Фото Vogue.ru

Лагерфельд нередко выступал в роли фотографа и режиссера на съемках своих рекламных кампаний и сотрудничал с крупнейшими модными изданиями. Он с энтузиазмом участвовал в коллаборациях: став в 2004 году первым дизайнером, создавшим коллекцию для H&M.

Один из безусловных талантов Лагерфельда заключался в умении чувствовать актуальную повестку дня. Он был заядлым книголюбом и каждое утро читал новости и статьи, а затем интерпретировал накопленный багаж информации в своих коллекциях. В его личной библиотеке, состоящей в основном из книг об искусстве и фотографии, насчитывалось более 300 000 экземпляров. У него был даже собственный книжный магазин в Париже.

Фото Vogue.ru

Несмотря на объем культурных референсов и информации, сопровождавших его каждый день, сам Лагерфельд не был столь подвержен переменам. Накрахмаленный белый воротничок, кожаные перчатки, солнцезащитные очки и собранные в хвост волосы — это была униформа человека, неподвластного трендам, хоть и их создающего.

Лагерфельд никогда не стремился оправдать ожидания публики, и это качество распространялось не только на его коллекции. Так, в 2001 году он похудел на 40 с лишним килограмм — не ради всеобщего одобрения, а чтобы, по его собственным словам, втиснуться в костюмы Dior Homme. А его книга The Karl Lagerfeld Diet стала мировым бестселлером.

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