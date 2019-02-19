В ходе проверок на ВИЧ в школах Таджикистана уже зафиксированы случаи заражения школьников, но точные результаты пока не будут оглашены.

Об этом "АП" сообщил «АП» заместитель директора ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Дилшод Сайбурхонов.

«Когда речь идёт о проверке сотни тысяч людей, конечно, будут случаи выявления заражённых. У нас есть предварительные результаты, но пока мы их не можем огласить. Дети, у которых выявили ВИЧ, должны пройти трёхэтапную проверку. Только потом мы можем подводить итоги и опубликовать результаты», - сообщил он.

По его словам, из-за разъяснительных работ среди родителей проверка затянулась и теперь продлена до 15 марта.

"Проверки такого масштаба проводятся в Таджикистане впервые и поэтому не все готовы. Мы планировали до 15 февраля закончить проверку, но не успели. Проводили множество разъяснительных работ среди населения и подготовили родителей, чтобы они правильно поняли суть проверок. Мы написали письмо в министерство образования и науки и попросили продлить срок», - сообщил Сайбурхонов.

Всего планируется проверить 118 719 учеников общеобразовательных школ в городах Душанбе, Турсунзаде и Куляб.

Однако он не стал уточнять, сколько родителей отказались от проверки своих детей на ВИЧ в школах.

Напомним, проверки школьников на ВИЧ начались в середине января. Тогда в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИД сообщили, что «это делается для преждевременного выявления ВИЧ-инфекции среди школьников в городах зоны риска и их своевременного охвата для диспансерного надзора и качественного лечения».

Обследование школьников на ВИЧ бесплатно и финансируется за счёт правительства. При индивидуальной сдаче экспресс-теста на ВИЧ стоимость в поликлиниках Душанбе составляет 21-25 сомони.

В Центре обещают соблюдение всех норм при сборе крови и анонимность результатов.

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