Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который запрещает военным рассказывать о своей службе. За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто, сообщает ТАСС.

Закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет. Согласно новой редакции текста, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет, например, о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

Ограничение относится только к ситуациям, связанным с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее", говорится в сопроводительных материалах.

"Обычные кнопочные телефоны без фотокамеры не будут запрещены", - подтвердил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, заверив также, что в быту военным можно будет пользоваться смартфонами.

Принятый закон гласит, что "военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять СМИ либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Документ запрещает публиковать данные о своих сослуживцах, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе сведения, позволяющие определить местонахождение этих лиц в определенный период другим людям. Запрет касается также "деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей" по ее несению. Нельзя будет раскрывать в том числе "информацию о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну".

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