В южных регионах Таджикистана, а также в районах республиканского подчинения расцвел миндаль. Эти деревья расцветают в Таджикистане раньше всех, потому что они чутко реагируют на тепло.

В Таджикистане миндаль начинает цвести в середине февраля – в Шахритусе и заканчивает в конце марта – на севере республики. Почки миндаля начинают распускаться при температуре 8°-10° градусов, при 15°C дерево зацветает, и цветет около 10-15 дней. Это окультуренные сорта; цветение дикого миндаля начнется через неделю, в его цветах будет больше преобладать розовый оттенок.

По словам научного сотрудника института лесного хозяйства Таджикистана, Ивана Устяна, в нашей стране в диком виде произрастает миндаль бухарский - кустарник.

- Он занесён в Международную Красную Книгу со статусом «Уязвимый вид». Дикий горький миндаль на склонах гор служит предотвращению эрозии почвы. К сожалению, большая часть кустарников погибает под копытами домашнего скота, - объясняет Устян.

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Сладкий миндаль очень капризное дерево, растить его – дело нешуточное. Несмотря на раннее цветение, миндаль чувствителен к холоду, его цветы часто погибают от заморозков, поэтому раннее цветение миндаля нежелательно. В этом году миндаль зацвел по графику, так что таджикские садоводы ожидают хороший урожай.

Культурные сорта миндаля выращиваются на приусадебных плантациях в Хатлонской области. По словам Устяна, в Вахшской зональной станции были богатые коллекции сортов миндаля. В Гараути и Шахритусе в приусадебных участках выращиваются очень хорошие и устойчивые сорта этого дерева. Урожай в этих районах будут собирать в конце июля. В среднем с одного дерева на юге страны садоводы получают 15-20 килограммов, тогда как в соседнем Узбекистане – до 45-50 кг.

Стоимость сырого, неочищенного миндаля на рынке Таджикистана составляет порядка 80-90 сомони за килограмм, на российском агропромышленном сервере оптовая цена килограмма такого же миндаля из Таджикистана составляет 660 рублей (около 94 сомони).

Главными мировыми производителями миндаля являются США, Австралия, Иран и Турция.

Кстати, сельское население Таджикистана собирает и урожаи дикого миндаля, который потом сдают в Агентство лесного хозяйства в среднем за 10-15 сомони за один килограмм. Из горького миндаля производят миндальное масло, которое используется в медицинских целях и кулинарии.

- Собирать его не трудно, кустарники дикого миндаля невысокие - по росту человека; в день можно собрать 5-6 килограммов горького миндаля, если очень постараться, то и 10 килограммов, - говорит житель Гиссара района Сафар, который занимается сбором дикого миндаля.

Для таджикского народа цветы миндаля имеют сакральное значение. Например, в Гиссаркой долине у таджикских девушек был обычай гадать по цветку миндаля, как по ромашке – «любит - не любит», из дерева миндаля делали амулеты и вешали их на колыбели. В Древней Согдиане цветущие веточки миндаля приносили в жертву богу, ими защищали заболевших детей от злых духов, с ними на руках читали молитвы. Иранцы считали это растение Древом Небес.

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