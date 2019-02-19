Федерация велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке компании Tcell провели первую в своем роде спортивную гонку на Кубок ФВРТ «Критериум 2019» в городе Бустон Согдийской области.

Спортивное событие «Критериум» представляет собой динамичную гонку, требующую большой физической выносливости. Кубок ФВРТ «Критериум» стал уникальным, зрелищным вело-событием, которое впервые прошло в центре города Бустон Согдийской области. Маршрутом гонки «Критериум 2019» стало кольцо общей протяженностью 1,76 километра по улицам Гагарина, Пушкина и Мира города Бустон.

За Кубок «Критериум» боролись более 35 профессиональных велосипедистов из города Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей в четырех возрастных категориях. В категории «Юниоры» (17-18 лет), победителями стали Кодиров Фирдавсджон, Бурхонов Султонмурод, Кодиров Комрон. Категорию «Юниорки» (17-18 лет) выиграли замечательные девушки Фарахнози Бахром, Амонова Анасултон, Курбонова Гулша. В категории «Андеры» (19-22 года), призовые места заняли Юнусов Манучехр, Азизов Мухаммаджон, Абдуллоев Манучехр. В категории «Элита» (старше 23 лет), победителями стали Савостьянов Далер, Рахимов Джалол, Аминов Рахимджон.

Гонка «Критериум» закончилась праздничным обедом для всех участников и торжественным награждением победителей. Все победители Кубка ФВРТ «Критериум 2019» получили ценные призы – смартфоны и связь от компании Tcell, а также денежное вознаграждение. Победители смогут подключить абсолютно бесплатно новый тарифный план Tcell – «Даркор 59» и пользоваться Интернетом, не считая мегабайты трафика!

Немаловажно, что победители гонки войдут в состав сборной РТ для участия в Чемпионате Азии по шоссе 2019 года в Узбекистане и будут представлять Таджикистан на международном уровне.

Соревнование за Кубок ФВРТ «Критериум 2019» проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации спорта среди таджикской молодежи. Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой нации.

«Мы, как сильный и стабильный бренд на рынке Таджикистана, должны вносить свой вклад в развитие общества. Поддерживая развитие профессиональных спортсменов и сборных Таджикистана в различных видах спорта, мы стремимся к пропаганде здорового образа жизни, к воспитанию правильных ценностей и кумиров у молодого поколения. Желаем всем участникам гонки честной спортивной борьбы, больших побед и достижений в дальнейших соревнованиях!» - говорит Директор департамента маркетинговых коммуникаций Tcell Кети Пирцхалава.

Мероприятие проведено Федерацией велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта, телекоммуникационной компании Tcell и компании Coca-Cola.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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