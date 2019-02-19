Компания Tcell поддержала проведение массового зимнего веломарафона, который связал два города Согдийской области – Бустон и Худжанд.

Веломарафон был торжественно открыт при участии Председателя Комитета по делам молодежи и спорта, Заместителя Губернатора Согдийской области и Генерального Директора Tcell.

В веломарафоне Худжанд-Бустон приняли участие более 200 велосипедистов-любителей. Победителями веломарафона стали Шарипов Раббонишох, Бободжонов Бободжон и Мухаммаджонов Наимчон, которые пришли к финишу первыми. На торжественной церемонии награждения, они получили ценные призы – смартфоны и связь от компании Tcell. Также, победители получили «красивые» номера от компании категорий «золото», «серебро» и «бронза» за соответствующее занятое место, с подключением тарифного плана «Даркор 59».

На финише веломарафона, абсолютно все участники были награждены благодарственными грамотами от Tcell, Федерации велосипедистов Республики Таджикистан и Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве РТ. Tcell подготовил еще один сюрприз для всех участников марафона: каждый из них получил купон на приобретение номера категории «бронза» с 50% скидкой!

На протяжении всего маршрута марафона, участники могли воспользоваться надежной связью от Tcell, делясь эмоциями и впечатлениями от личных побед с друзьями в мессенджерах и социальных сетях.

Для компании Tcell, поддержка спортивных мероприятий занимает важное место в стратегии социальной ответственности. Пропагандируя ценности здорового образа жизни, поддерживая проведение спортивных мероприятий, Tcell вносит свой вклад в укрепление здоровой нации.

«Мы неоднократно поддерживали и проводили собственные состязания, соревнования и турниры в разных видах спорта. Это были и масштабные футбольные соревнования для детей по всей республике, и состязания по волейболу для студентов различных вузов, и баскетбольные игры для людей с ограниченными способностями. Поддерживая спортивные мероприятия, мы стремимся донести до людей, особенно до молодого поколения всю важность и значимость здорового образа жизни. Надеемся, веломарафон в Согдийской области станет знаковым событием в развитии этого вида спорта в Таджикистане и положит начало новым подобным крупным мероприятиям,» - говорит Директор департамента маркетинговых коммуникаций Tcell Кети Пирцхалава.

Мероприятие проведено Федерацией Велосипедистов Республики Таджикистан при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан, телекоммуникационной компании Tcell и компании Coca-Cola.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.