Новый министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев посетовал на то, что у его подчиненных низкий уровень зарплаты, передает «Казинформ». Об этом он сообщил на заседании Комиссии по правам человека при президенте РК, пишет CA-NEWS.
По его словам, сегодня сержант полиции со стажем до 10 лет в среднем получает 87 тысяч тенге ($230). Следователи - от 110 ($290) до 147 тысяч тенге ($390), в зависимости от звания - от лейтенанта до майора.
Также министр отметил, что сотрудники внутренних дел получают на 10-50% меньше, чем сотрудники других правоохранительных органов при схожей должности и стаже работы. Это касается и районов, и областных, и центральных аппаратов ОВД.
Тургумбаев сообщил, что следователь полиции получает на 18% меньше, чем сотрудник службы экономических расследований на уровне областного звена, а на уровне районного - на 36% меньше.
По сравнению с прокуратурой, районные сотрудники получают на 14% меньше, а областные - на 15%. В центральном аппарате разница составляет и вовсе 47%, говорит он.
Разница есть и в окладах сотрудников полиции и органов национальной безопасности - на 44-46%.
Министр напомнил, что полицейским планируют поднять зарплату со второй половины года, сократив при этом десятую часть внутреннего состава, также на повышение оклада будут потрачены средства из республиканского бюджета.
Планируется, что самым низкооплачиваемым сотрудникам - патрульным - повысят зарплату на 65%, оперативно-следственным - на 55%, участковым - на 25%, остальным - на 20%.
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