В Государственном цирке Туркменистана 17 февраля состоялась церемония передачи группе «Галкыныш» президентского скакуна Рухубелента из Ахалтекинского конного комплекса, сообщает CA-NEWS со ссылкой на госинформагентство ТДХ.

С этого известия началось представление в Государственном цирке, которое продолжилось выступлением подаренной лошади.

Напомним, что во время посещения Ахалтекинского конного комплекса 3 февраля, глава Туркменистана навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который появился на свет в начале 2017 года – Года здоровья и воодушевленности.

Поэтому Бердымухамедов дал жеребенку имя Рухубелент, что означает Воодушевленный.

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