В Государственном цирке Туркменистана 17 февраля состоялась церемония передачи группе «Галкыныш» президентского скакуна Рухубелента из Ахалтекинского конного комплекса, сообщает CA-NEWS со ссылкой на госинформагентство ТДХ.
С этого известия началось представление в Государственном цирке, которое продолжилось выступлением подаренной лошади.
Напомним, что во время посещения Ахалтекинского конного комплекса 3 февраля, глава Туркменистана навестил одного из своих любимцев – ахалтекинца Рухубелента, который появился на свет в начале 2017 года – Года здоровья и воодушевленности.
Поэтому Бердымухамедов дал жеребенку имя Рухубелент, что означает Воодушевленный.
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Каландар1 час назад
Лучше бы он сам себя подарил. Туркмены бы обрадовались.