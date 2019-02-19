Специальный взвод лыжников мобильных войск Минобороны Таджикистана отбыл в Красноярский край России для участия в конкурсе «Саянский марш - 2019» Армейских международных игр – 2019 (АрМИ-2019). Он пройдет 17-21 февраля среди подразделений, предназначенных для действий в высокогорной местности, сообщил «АП» источник в оборонном ведомстве республики.

Взвод лыжников с учетом условий несения службы в высокогорной местности был образован в феврале 2015 года. Бойцы взвода проходят службу по специальной программе.

Согласно сообщению пресс-службы Центрального военного округа России, в конкурсе, помимо таджикских военных лыжников, будут задействованы команды из Анголы и России. Казахстан выступит в качестве наблюдателя.

Командам предстоит преодолеть горные препятствия различной сложности, совершить марш-бросок на лыжах, спуск с помощью альпинистского снаряжения в составе подразделения. Также военные должны выполнить стрельбу из штатного оружия, найти и транспортировать раненого.

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