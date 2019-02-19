Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-17) сыграла свой заключительный контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. 18 февраля, подопечные Зайниддина Рахимова провели спарринг с норвежской командой «NTG Конгсвингер» (U-19).
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу юношеской сборной Таджикистана. Автором единственного мяча стал Озодбек Панджиев, который отличился на 57-й минуте встречи, сообщает официальный сайт ФФТ.
Ранее на сборе в Анталии таджикские юноши обыграли своих сверстников из венгерского «Ференцвароша» (2:1) и сыграли вничью с датской командой «Академиск Болдклуб Гладсаксе» (1:1).
Сегодня, 19 февраля, юношеская сборная Таджикистана проведет восстановительную тренировку на сборе в Анталии, а на следующий день команда вылетит в Душанбе.
Учебно-тренировочный сбор в Турции стал одним из подготовки юношеской сборной Таджикистана к чемпионату мира-2019, который пройдет с 5 по 27 октября в Перу.
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