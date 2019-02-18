Уровень качества образования будущих кадров зависит не только от них самих, но и естественно, от преподавателей, для которых также необходимо регулярно организовывать курсы по повышению квалификации.

Об этом на открытии международной конференции по проекту «Техническая помощь министерству труда, миграции и занятости населения в области повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и обучения» сказал начальник управления начального профессионального образования и обучения и взрослых Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана Раджабали Гулшанзода.

Конференция проходила с целью интеграции рынка труда и местных работодателей, выявления потребностей и основных проблем обоих сторон в столичной гостинице Hyatt Regency.

Asia-Plus

Проект реализуется GOPA Consultants в консорциуме с GIZ International Services и DVV International и финансируется Европейским Союзом.

В мероприятии также приняли участие представители Торгово-промышленной палаты, Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана, Объединения работодателей Республики Таджикистан, Национальной ассоциации малого и среднего бизнеса Таджикистана, а также многих крупных местных и международных компаний.

Цель мероприятия заключалась в изучении потребностей работодателей для устойчивого сотрудничества с НПОО в Таджикистане и их мотивации к участию в деле подготовки кадров посредством консультативных мероприятий, а также определение приоритетов вызовов и предложение решения с целью улучшения контакта между системой образования и бизнеса.

Asia-Plus

«Когда мы говорим о качестве образования, в частности, качестве профессионального образования, очень часто мы слышим, что оценка готовности выпускников к работе не очень высокая. И такая практика существует не только в Таджикистане, но и во многих других странах мира, даже если они будут учиться в самых инновационных условиях, будут обучаться по лучшей литературе, им все-равно чего-то будет не хватать – ожидания работодателя», - отметила Галя Божанова, руководитель реализуемого проекта.

В данном случае необходима связь системы образования и рынка труда, чтобы продукт оправдал все ожидания, считает она.

«Это и есть генеральная цель нашего сегодняшнего мероприятия, целевой аудиторией которой являются работодатели – они вовлекаются не только в процесс формулирования политики трудоустройства, но и в содействия реализации этой политики», - отметила Божанова.

Asia-Plus

Воспользовавшись присутствием на мероприятии представителей Объединения работодателей и рынка труда, старший не ключевой эксперт проекта Йован Ничич провёл психологический тест среди них, чтобы наглядно выявить проблемы и на месте принять совместные решения.

Участникам данного теста необходимо было просто написать одно слово, выражающее их мнение о связи рынка труда и работодателей.

В итоге большинство участников отметили такие слова, как «недоверие», «недопонимание», «отсутствие контакта», «неопытность», «некомпетентность» и другие.

«Эти вызовы необходимо наладить посредством тесного контакта системы профессионального образования с рынком труда и вовлеченности работодателей», - резюмировал Ничич.

В рамках реализации проекта намечаются ряд мероприятий для работодателей, такие как исследование их потребностей рабочей силы с определёнными характеристиками, интерес и необходимые стимулы для того, чтобы вовлечь работодателей в процесс планирования и реализации НПОО, организация совместных тренингов для повышения информированности и потенциала работодателей для участия в деятельности НПОО, сотрудничество с лицеями, и организация обучения преподавателей НПОО на базе работодателей с финансовой поддержкой проекта ЕС. Национально-представительные организации работодателей Таджикистана заявили свою готовность и заинтересованность сотрудничать с проектом и МТМЗН для достижения устойчивого механизма партнерства и диалога для подготовки высококвалифицированных кадров из системы НПОО.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.