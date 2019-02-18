Таджикистан занял последнее место в мире по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index за январь 2019 года.
Интернет-сервис Speedtest.net ирландской компании Ookla опубликовал ежемесячный рейтинг Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и проводного интернета в мире по итогам января 2019 года.
По скорости мобильного интернета авторы рейтинга разместили Таджикистан на 137 месте, после Афганистана, занимающего 136-ю позицию.
В начале минувшего года скорость мобильного интернета составляла 5,72 Мбит/с, в ноябре она упала до 4,8 Мбит/с.
Из стран СНГ по скорости мобильного интернета Казахстан занимает 85 место, Россия на 82 месте, Кыргызстан - на 111-ом, а Узбекистан на 129-ом месте.
По скорости проводного интернета Таджикистан занял 113 место из 177 со скоростью 15,66 Мбит/с.
Таджикистан по данным декабря 2018 года также вошел в число худших стран по скорости интернета. Тогда он занимал 124 место среди 124 стран мира. Тогда Таджикистан не попал в рейтинг скорости проводного интернета.
Совсем недавно Служба связи Таджикистана пообещала, что с начала весны интернет в стране станет дешевле, а пропускной канал интернета будет увеличен до 50 гигабит в секунду.
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ShaITan49 минут назад
BEG spasibo!
Роберт Мугабе51 минуту назад
Ура! Место! Раньше даже в списке не было, а теперь место 😎
Гаи52 минуты назад
Бек рулит
Дилдо54 минуты назад
О чем новость?
Очказавр54 минуты назад
Ну вот новости ни о чём!!!